Pirmdienas rītā Latgalē un daudzviet valsts centrālajā daļā apledojuši autoceļi

Rīta stundās apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Daugavpils šoseju no Saulesdārza līdz Piekalniem un no Aiviekstes tilta līdz Pāterniekiem, pa Kokneses šoseju no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam, pa Rēzeknes šoseju, pa Grebņevas - Daugavpils ceļu, pa Daugavpils un Rēzeknes apvedceļiem un arī pārējiem nozīmīgākajiem Latgales autoceļiem.

Tāpat apgrūtināta braukšana ir pa Vidzemes šoseju no Augšlīgatnes līdz Veclaicenei, pa Valmieras šoseju no Braslas tilta līdz Valkai, pa Jelgavas šoseju no Dalbes līdz Elejai un pa Liepājas šoseju no Kaģiem līdz Apšupes krustojumam.