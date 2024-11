Domnīcas "RUSI" militāro zinātņu direktors Metjū Savils uzskata, ka šāda ieroča izmantošanai, iespējams, nav milzīgas militāras nozīmes, taču tas ir simboliski svarīgs, jo tas izriet no Krievijas pārskatītās kodoldoktrīnas, ko daudzi uzskata par šādu ieroču izmantošanas sliekšņa pazemināšanu. Tas, viņaprāt, ir parupjš atgādinājums, ka Krievijai ir plašāks dažādu raķešu veidu arsenāls un tā ir gatava to attīstīt tālāk.

Mamikins nolamā Nacionālo bruņoto spēku parādes komandieri

Pirms raķešu epopejas 19.novembra raidījumā "Vakars ar Vladimiru Solovjovu" atkal ar savu muļķību spīdēja bijušais eiroparlamentārietis no Latvijas Andrejs Mamikins. Viņš steidza paziņot, ka lielākā Ukrainas armijas komandieru koncentrācija bijusi vērojama Rīgā neatkarības dienas parādē, kurā piedalījušās arī NATO valstis, un viņam bijis pretīgi skatīties, kā atkal pa Rīgas ielām maršē vācieši.

Mamikins, protams, ņirgājās par Latvijas armijas mazskaitlīgumu un slikto ekipējumu. Savukārt, mūsu valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču nosauca par šizofrēniķi, jo viņš, no vienas puses, esot aicinājis ar klusuma brīdi pieminēt karā kritušos ukraiņus, bet, no otras puses, esot mudinājis ukraiņus turpināt cīnīties. Pretrunas šajos vēstījumos gan saredz tikai Mamikins, kuram tas atšķirībā no civilizētās pasaules liekas dīvaini.