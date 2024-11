Vācijā vairāki cilvēki apsūdzēti par "Hamās" ieroču glabāšanu

Viens no abiem Libānā dzimušajiem aizdomās turētajiem, izveidoja "Hamās" ieroču glabātuvi Bulgārijā. Slēptuve tika izveidota 2019.gada sākumā un tajā glabājās ieroči, tai skaitā Kalašņikova automāti, un munīcija.

2019.gada vidū aizdomās turamais iztīrīja vēl vienu ieroču slēptuvi Dānijā, no kurienes uz Vāciju atveda pistoli, uzskata prokuratūra.

Saskaņā ar izmeklētāju iegūto informāciju no 2023.gada jūnija līdz decembrim visi četri aizdomās turamie devās no Berlīnes uz Poliju meklēt citu "Hamās" ieroču slēptuvi, taču viņiem to neizdevās atrast.