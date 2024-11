Atklāj jaunu informāciju par Viļņas lidmašīnas avārijā bojāgājušajiem un cietušajiem

Negadījumā bojā gājis 1976. gadā dzimis pilots no Spānijas, savukārt otrs 1990. gadā dzimis pilots no Spānijas izdzīvoja, taču smagi cieta. Tāpat cietušo vidū ir arī 1990. gadā dzimis Lietuvas pilsonis un 1969. gadā dzimis Vācijas pilsonis. Pieejamā informācija liecina, ka Lietuvas pilsoņa traumas bijušas vieglākās, viņš pats spējis izkāpt no lidmašīnas.