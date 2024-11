Otrdienas pārbaudē veiksmīgi nostrādājušas 151 no 158 trauksmes sirēnām

Rīgā un Rīgas reģionā no 55 izvietotajām sirēnām bez traucējumiem nostrādāja visas 55 sirēnas. Kurzemē pārbaudītas 26 no 29 izvietotajām trauksmes sirēnām. Bez traucējumiem nostrādāja 25 trauksmes sirēnas. Grobiņā izvietotā sirēna nenostrādāja, bet Kuldīgā, Sabilē un vienai no Liepājā izvietotajām trauksmes sirēnām darbība netika pārbaudīta.