Izraēla apstiprina pamieru ar "Hizbollah"

Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu bija aicinājis apstiprināt šo pamiera priekšlikumu. Televīzijā pārraidītā uzrunā tautai viņš sacīja, ka pamiera ilgums būs atkarīgs no notikumiem Libānā, un gadījumā, ja Irānas atbalstītais grupējums pārkāps pamiera noteikumus, Izraēla uz to nesaudzīgi reaģēs.

Mediji vēsta, ka vienošanās stāsies spēkā trešdienas rītā un karadarbība tiks apturēta uz 60 dienām. Šajā periodā Izraēla atvilks savus karavīrus no Libānas dienvidiem un "Hizbollah" kaujinieki atkāpsies uz ziemeļiem no Litani upes, kas ir aptuveni 30 kilometrus uz ziemeļiem no Izraēlas un Libānas robežas.