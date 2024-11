Aicina ziedot ziemas drēbes kara bēgļiem un grūtībās nonākušiem līdzcilvēkiem

No šodienas akcijas "Silto drēbju dienas!" laikā iepirkšanās centrā "Akropole Alfa" un "Spice" no plkst.11 līdz 18 "Ziedot.lv" var ziedot ziemas drēbes grūtībās nonākušiem līdzcilvēkiem un kara bēgļiem no Ukrainas, informēja "Ziedot.lv".