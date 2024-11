"Saskaņas" kongresā neizskan skaidra nostāja par iespēju startam vēlēšanās apvienoties ar kādu politisko spēku

"Konsolidācija ir ārkārtīgi svarīga un es to atbalstu, un pie tā ir jāstrādā, bet vienlaicīgi mums ir jāpatur prātā, ka konsolidācija nevar notikt uz principālu vērtību rēķina, arī tajā skaitā, runājot par to, kas saistās ar mūsu pozīciju par karu Ukrainā," sacīja Ušakovs, norādot, ka to arī vajadzēšot visādos formātos ņemt vērā.