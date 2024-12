Tiesa nenotic Bemhena un citu "Rīgas satiksmes" bijušo valdes locekļu skaidrojumiem par politkonsultantu piesaistīšanu

Konsultanti tika piesaistīti nevis to kompetences un objektīvas vajadzības dēļ, bet gan drīzāk to politiskās piederības vai pazīšanās dēļ, ar mērķi īstenot finanšu līdzekļu izsaimniekošanu no RS. Šāda tēze atrodama motīvu daļā Rīgas rajona tiesas spriedumam, ar kuru no četriem bijušajiem pašvaldības uzņēmuma valdes locekļiem ar Leonu Bemhenu priekšgalā lemts piedzīt vairāk nekā 1,3 miljonus eiro. Tik liela bija 16 konsultantu vairāku gadu garumā no RS saņemtās atlīdzības summa. Uzņēmuma prasība pret bijušo valdi ir apmierināta pilnībā un tas nozīmē, ka tiesa piekrita – maksājot šiem 16 konsultantiem, "Rīgas satiksmei" nodarīti būtiski zaudējumi.