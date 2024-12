Nacionālo veselības dienestu varētu pārveidot par fondu ar neatkarīgu padomi

Veselības ministrija (VM) plāno reformēt Nacionālā veselības dienestu (NVD) un pārveidot to par fondu ar neatkarīgu padomi. Ministrijas ieskatā, tas atvieglotu naudas pārdali nozarē, jo nevajadzētu iet garo saskaņošanas procesu valdībā un Saeimā, katru reizi, kad jāpārvirza līdzekļi starp programmām. Veselības aprūpes organizāciju pārstāvji jau projekta izstrādes laikā teica, ka jārisina jautājums par papildu finansējumu nozarei, bet tas joprojām nav izdarīts, vēsta raidījums "Nekā personīga".

Kopš dibināšanas NVD faktiski ir veselības maka turētājs. Pērn tas bija atbildīgs par vairāk nekā 1,5 miljardu eiro. Dienests slēdz pakalpojumu līgumus ar slimnīcām un poliklīnikām un uzrauga to izpildi. Tur sastāda arī kompensējamo zāļu sarakstu, institūcijai jāadministrē e-veselības sistēma.

Lai gan 2024.gadā veselība ir viena no labāk finansētajām nozarēm, naudas joprojām nepietiek. Šonedēļ slimnīcu biedrība paziņoja, ka slimnīcas sniegušas krietni vairāk pakalpojumu, nekā NVD prognozēja, tāpēc izveidojusies gandrīz 20 miljonu pārstrāde, no kuriem vairāk nekā 11 valsts nosegt nevar. Par to, ka pacientu būs daudz vairāk nekā plānā, dienests brīdināts jau gada sākumā.