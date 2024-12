"Telia" piedāvā no amata noņemt "Latvijas mobilā telefona" vadītāju Bindi

Kopš rudens notiek Latvijas puses darba grupas un skandināvu telekomunikāciju kompānijas "Telia" sarunas par to, ko darīt ar Latvijas mobilo telefonu un TET. Dažādus scenārijus sagatavoja Ekonomikas ministrijas un aktīvu pārvaldītāja "Possesor" izvēlētie konsultanti. Pirms nedēļas aiz slēgtām durvīm ar tiem pirmo reiz iepazīstināta valdība. Un faktiski vienlaikus Latvija no "Telia" saņēmusi ziņu, ka skandināvi no amata vēlētos noņemt LMT vadītāju Juri Bindi. Uzņēmējs Normunds Bergs intervijā "Nekā Personīga" šādu soli raksturo īsi – tas ir reiderisms.