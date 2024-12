Nīderlande ar F-35 atsāk NATO patrulēšanas misiju Baltijas valstīs no Emari bāzes Igaunijā

Jau vēstīts, ka Francijas kontingents ar iznīcinātājiem "Rafale" ceturtdien pievienojās Itālijas kontingentam NATO patrulēšanas misijas Baltijas valstu gaisa telpā vadībā no Zokņu aviobāzes Šauļu pievārtē. Itālija ar iznīcinātājiem "Eurofighter" NATO patrulēšanas misiju vada pēdējos četrus mēnešus. Abu valstu kontingenti misiju veiks kopumā ar astoņiem iznīcinātājiem.

NATO Baltijas gaisa patrulēšanas misijas atbalstu, kamēr pēdējos deviņus mēnešus Emari bāzē tika veikta renovācija, Vācijas kontingents veica no Lielvārdes.

NATO dalībvalstis Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa telpas patrulēšanu rotācijas kārtībā veic no 2004.gada marta, kad Baltijas valstis tika uzņemtas aliansē. Kopš 2004.gada patrulēšana notiek no Šauļu aviobāzes Lietuvā, bet kopš 2014.gada atbalsta misija tiek veikta arī no Emari bāzes Igaunijā.