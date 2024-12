Medijs: Kremlis jau sāk veidot stāstu par Krievijas uzvaru pār Ukrainu

"Uzvaras tēls" bija viena no seminārā pārspriestajām tēmām. Saskaņā ar viena no medija "Kommersant" avotiem teikto, amatpersonas apzinās, ka dažādas valsts sociālās grupas to varētu uztvert atšķirīgi, bet Putina administrācija uzskata, ka jākoncentrējas uz "mierīgo vairākumu," kas būs apmierināts ar karā sasniegtajiem mērķiem un "jaunu teritoriju" pievienošanu Krievijai.