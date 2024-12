Latvijas Radio novērojis vairākus uzbrukumus LR4 žurnālistiem

Ažiotāža esot sākusies pēc Latvijas Radio raidījuma "Atklātā saruna" cikla "Neizrunājām", kas veltīts 30.gadskārtai pēc Pilsonības likuma pieņemšanas. Kā norāda radio, šis likums bija viens no atjaunotās valsts tiesiskuma stūrakmeņiem, kas gadu gaitā radījis daudz gaidu, domstarpību un pretrunīgu integrācijas procesu vērtējumu. Radio skaidro, ka cikla mērķis bija spert soli sabiedrības saliedēšanas virzienā un ar profesionāliem ekspertiem, īpaši tiem, kuri bija lēmumu pieņēmēji deviņdesmitajos gados, diskutēt par tematiem un jautājumiem, kas arī pēc 30 gadiem rada domstarpības latviešu un mazākumtautību pārstāvju vidū. Raidījumā viesojušies bijušais Valsts prezidents Egils Levits, bijušais izglītības ministrs Kārlis Šadurskis, bijusī kultūras ministre Sarmīte Ēlerte un citas personas.

Radio skaidro, ka sašutuma vētru izsaucis "YouTube" video un ieraksti sociālajos medijos, kuros sociālo mediju lietotājs Ņikita Klementjevs pauž "Latviešu valoda - nav valoda! Par to mums stāsta Latvijas radio žurnāliste Kņazeva". Radio norāda, ka, manipulējot ar fragmenta izgriezumu no raidījuma, autors centies to pasniegt kā žurnālistes viedokli, kaut patiesībā ticis nolasīts raidījuma klausītāja iesūtīts jautājums un kopā ar raidījuma viesiem meklētas atbildes - ko jēgpilni darīt ar šādiem viedokļiem, kuri joprojām sabiedrībā pastāv.