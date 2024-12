Nosaukts Latvijas hokeja izlases sastāvs turnīram Slovākijā

"Kaufland" kausa izcīņa startēs no 11. līdz 13. decembrim.

Pirms došanās uz Popradu, Latvijas nacionālā komanda 9. (treniņš no plkst.18:15 līdz 19:45) un 10. decembrī (treniņš no plkst.11:15 līdz 12:55) aizvadīs ledus nodarbības. Savukārt 11. decembrī hokejistiem no rīta paredzēts treniņš (plks.9 līdz 10), bet vakarā lidojums.