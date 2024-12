Igaunijas kompānija netiešā un tiešā veidā iegūst kontroli pār 50,2% "Rīgas kuģu būvētavas" akciju

​Paziņojumā skaidrots, ka "Netaman Invest", iegādājoties 55,1482% no "Rīgas kuģu būvētavas" lielākā akcionāra AS "Remars-Rīga" balsstiesīgā pamatkapitāla, ieguvusi netiešu būtisku līdzdalību "Rīgas kuģu būvētavā", iegūstot no 5 819 194 akcijām izrietošās balsstiesības, kas veido 49,8556% no "Rīgas kuģu būvētavas" balsstiesīgo akciju kopskaita.