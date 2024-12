Arvien vairāk britu atbalsta ciešāku attiecību veidošanu ar ES, liecina aptauja

​Aptuveni 44% britu uzskata, ka Lielbritānijas ekonomikas nākotne ir cieši saistīta ar ES, bet 19% uzskata, ka valdībai būtu vairāk uzmanības jāpievērš attiecībām ar Savienotajām Valstīm, liecina aptauju, kuru pēc pilsoniskās sabiedrības kampaņas "Best for Britain" ("Labāko Lielbritānijai") pasūtījuma veicis sabiedriskās domas pētniecības uzņēmums "YouGov". Aptaujā no 25.novembra līdz 27.novembrim piedalījās vairāk nekā 4300 cilvēku.