"Tā kļūst par lielisku tradīciju!" Jau otro reizi TVNET+ draugi, atbalstītāji un sadarbības partneri pulcējas biznesa brokastīs

Es varu izdarīt to, ko vēlos

TVNET+ saviem viesiem bija sagādājis unikālu iespēju – redzēt to, kas parasti lasītājam netiek rādīts, proti, interviju. Tā bija sava veida stand up izrāde, ko producē TVNET+, savukārt aktieri bija mūsu kolēģi. Žurnālistes lomā TVNET+ žurnāliste Ieva Alberte, kurai rūp netaisnība un kura ar saviem rakstiem ietekmējusi ne vienu vien procesu sabiedrībā, intervijas varoņa lomā Matīss Bērzs, TVNET+ korporatīvo klientu projektu vadītājs. Matīsa noteikums pirms intervijas bija, ka negrib zināt jautājumus iepriekš, bet Ieva atzina, ka, ejot uz interviju, viņai ir sagatavots viens jautājums, bet pārējie izriet no tā, ko intervējamais atbildējis. Intervijā Matīss un Ieva caur smiekliem runāja par aktuālo – vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Matīss ir vājredzīgs, bet tas viņam netraucē nedz darbā, nedz savā biznesā.