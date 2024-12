FOTO Ar betona blokiem norobežots satiksmes pārvads pār Altonavas ielu Rīgā

Aģentūra LETA novēroja, ka ceļazīme par slēgto pārvadu no centra puses ir izvietota jau pie Arkādijas parka, savukārt, braucot no Āgenskalna tirgus puses, zīmes nav. Līdz ar to vidēji katra desmitā automašīna no Āgenskalna tirgus puses mēģina pagriezties uz Altonavas pārvada pusi un spiesta griezties atpakaļ.