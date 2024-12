Eiropas Kinoakadēmijas balvu ceremonijā labākās animācijas filmas godalgu saņem Zilbaloža "Straume"

Uz šo godalgu pretendēja arī Kristinas Dufkovas "Living Large", Kloda Barrasa "Savages", Isabelas Ergeras "Sultana’s Dream", kā arī Fernando Truebas un Havjera Mariskala "They Shot the Piano Player".

Uz galveno godalgu pretendē arī tādi atzinību citās starptautiskās kinoskatēs saņēmuši darbi kā franču režisores Koralī Faržā "The Substance" ("Substance"), Pedro Almodovara "The Room Next Door" ("Blakusistaba") un Matī Diopas "Dahomey" ("Dahomeja").