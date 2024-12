VIDEO Izkustējusies RTAB fiktīvo darbinieku lieta – uz apsūdzēto sola arī Ainars Mielavs

Tas, ka Tolstoja cerībām tomēr nav lemts piepildīties, kļuva skaidrs diezgan ātri. Četras apsūdzētās bijušās tūrisma biroja darbinieces uz tiesu neieradās un sēdē vēlējās piedalīties caur videokonferenci. Gandrīz pusstundu tiesas sēžu sekretāre mēģināja panākt to, lai apsūdzētās būtu gan dzirdamas pašas, gan dzirdētu un redzētu to, kas notiek tiesas zālē.

Lai gan viņām pieslēgties galu galā izdevās, sliktāk veicās Anželikai Sergejevai, divus gadus tūrisma birojā par projekta vadītāju ar divu tūkstošu eiro algu nostrādājušai grāmatvedei un “Saskaņas” ziedotājai. “Sergejevas kundzei neizdevās pieslēgties diemžēl videokonferencei. Mēģinājām... Nezinu, vai tā ir interneta problēma vai kas cits, bet diemžēl neizdevās,” tiesas sēdē paziņoja arī attālināti esošais Sergejevas advokāts Raivis Grīnbergs. “Viņa nav šobrīd Rīgā, viņa ir no Rīgas izbraukusi laukos. Es nezinu, iespējams, tas ir ar to saistīts. Katrā ziņā no savas puses varu tikai atvainoties un nodrošināt, ka turpmāk mēs tad vai nu ieradīsimies tiesas sēdē, vai nu videokonferencē pie manis šeit no biroja.”