"Lūgties, lai viņi aiziet mūžībā mierīgi." Kapelāne par nedziedināmi slimu cilvēku pēdējām vēlmēm

Līga Malāne labprāt runā par nāvi. Tā ir tēma, no kuras daudzi baidās, taču viņas dzīvē tā bijusi klātesoša dažādos veidos. Pusaudžu gados viņa piedzīvojusi mātes nāvi, un vēlāk pati divas reizes bijusi uz nāves sliekšņa. Šobrīd viņa kā sociālā darbiniece un kapelāne ir iesaistīta "Hospiss māja" darbā, dienu no dienas palīdzot cilvēkiem, kuriem ir ierobežota dzīvildze. Arī cilvēkiem, kuri saskaras ar tuvinieku nāvi.

Tie ir jautājumi, kurus tuviniekam nepajautāsi. Bet, ja pajautāsi, tad bieži vien viņš nav gatavs atbildēt. Seko: "kuš, tagad mēs par to nerunāsim". Tam ir domāta Līgas klātbūtne - iedot laiku, telpu jautājumiem, kas nomāc. Viņa gan ar nožēlu novērojusi, ka visbiežāk cilvēki noklusē savas sāpes. Cenšas slēpt, paciest tās, lai nenodarītu pāri un nesatrauktu tuvinieku, kuram uz to jānoskatās. Tad tieši jāvaicā, kas sāp. "Ja par to runā, tad ir atzīšanās - jā, man sāp."