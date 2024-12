48% iedzīvotāju būtu gatavi ziedot savu nieri tuviniekam, liecina aptauja

"Man ir bijušas trīs nieres transplantācijas, divas no miruša donora un trešā no dzīva (ziedojumu nieri saņēmu no savas mīļās krustmāmiņas). Lai ziedotu savu nieri, ir jābūt lielai drosmei, spējai iejusties "otra ādā", neskatoties uz to, ka iespējamas arī kādas fiziskas sāpes, atdot pašu dārgāko, daļu no sevis, lai dotu iespēju citam dzīvot. Mirušo nieru donoru tuviniekiem smagā brīdī, kad ir zaudēts tuvs, mīļš cilvēks, neskatoties uz sāpēm un izmisumu, jāspēj ieklausīties un saprast tos, kam dzīvība ir atkarīga no tā, vai tiks saņemta niere vai ne. Miljonus reižu savās domās esmu teikusi PALDIES savai krustmāmiņai, savam nezināmajam mirušajam donoram un viņa piederīgajiem par iespēju dzīvot, strādāt, būt laimīgai savā ģimenē. Visu mūsu nieru pacientu vārdā, kas ir saņēmuši šo ziedojumu (nieres transplantāciju), izsaku pateicību - jūs visi esat mūsu Latvijas Lepnumi!"