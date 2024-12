"Es stingri nepiekrītu tam, ka pa mērķiem simtiem kilometru tālumā Krievijas iekšienē jāraida raķetes. Kādēļ mēs to darām? Mēs vienkārši eskalējam šo karu un to padarām vēl sliktāku. To nevajadzēja pieļaut," teica Tramps.