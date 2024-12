Par sirmgalves apkrāpšanu apsūdzētā notāre Muciņa atlaista pamatoti, lemj tiesa

AT aģentūru LETA, neminot personas vārdu, informē, ka ar tieslietu ministra lēmumu pieteicēja tika atcelta no notāres amata, norādot, ka viņa nav izpildījusi Vekseļu likumā noteiktās prasības. Divos gadījumos pieteicēja nav uzaicinājusi vekseļa devēju nokārtot saistību pēc vekseļa kādā no tiesību normās noteiktajiem veidiem. Vienā gadījumā pieteicēja nav tiesību normās paredzētajā termiņā nosūtījusi parādniecei paziņojumu par protestēto vekseli.