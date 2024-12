Latvijas Banka par vēl dažiem procentiem samazina IKP pieauguma prognozi šim gadam

Kārtējo maksājumu konta deficīts vidējā termiņā pieaugs, 2027.gadā sasniedzot 5% no IKP, prognozē Latvijas Bankā. To ietekmē gan eksporta konkurētspējas vājināšanās, gan lielāks importa apmērs, tostarp būvniecības pakalpojumu un preču imports dzelzceļa "Rail Baltica" projekta vajadzībām, kā arī militārās piegādes. Prognozēs nav iekļauti pieņēmumi par starptautiskās tirdzniecības tarifu pārmaiņām un to iespējamo ietekmi.