Sestdienas rītā Vidzemē un Latgalē apgrūtināti braukšanas apstākļi

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Rīgas līdz Saulkrastiem, Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Raunas pagriezienam un no Smiltenes apļa līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem, uz Rīgas apvedceļa (A4), Daugavpils šosejas (A6) posmā no Pļaviņām līdz Grebņevai, uz Rēzeknes šosejas (A12), autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Grebņevas līdz Ruševicai un no Špoģiem līdz Medumiem, uz Daugavpils apvedceļa (A14), Rēzeknes apvedceļa (A15), kā arī uz autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) no skrīveru pagrieziena līdz Koknesei.