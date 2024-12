KNAB nekonstatē faktus, kas norādītu par iespējamu Latvijas tiesībsargu uzpirkšanu

Saistībā ar "PNB bankas" bankrotu izmeklēšanu veic gan Valsts policija, gan arī bankas maksātnespējas administrators ir sācis tiesvedību, kurā no bijušās bankas vadības cer piedzīt zaudējumus vairāk nekā 30 miljonu eiro apmērā. LTV raidījumam "de facto" vēstīja, ka zaudējumus 31,5 miljonu eiro apmērā veido bankas lēmums atbrīvot īpašnieku Guseļņikovu no vairāk nekā 12 miljonus eiro liela parāda un viņa brāli no 1,3 miljonu eiro liela galvojuma. 7,2 miljonus eiro banka aizskaitīja Guseļņikova advokātiem ASV. Tāpat banka pārdeva savu meitasfirmu "Calleri Limited", kurai piederēja smalka savrupmāja Londonas pievārtē, neprasot samaksu uzreiz. Mājas vērtība lēsta 10 miljonu eiro apmērā. Kā pircējs norādīts tieši Londonā dzīvojošs Vladimirs Ašurkovs.