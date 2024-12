Militārais eksperts: Miera uzturēšanai Ukrainā būtu nepieciešami 100 000 karavīru

Sestdien publicētajā intervijā laikrakstam "Welt am Sonntag" Reisners norādījis, ka, viņaprāt, veiksmīgai miera uzturēšanai Ukrainā nepieciešami vismaz 100 līdz 150 tūkstoši karavīru.

Taču Krievijas diktators Vladimirs Putins varētu būt ieinteresēt piesaistīt pēc iespējas vairāk miera uzturētāju no tā dēvētajiem globālajiem dienvidiem, piemēram no Indijas un Bangladešas, kā arī no Āfrikas, norādījis Reisners.