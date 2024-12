VIDEO Arheologiem svarīgi atklājumi par Zasas muižas kungu māju

Par to liecina atrastās četras monētas, no kurām divas ir datējamas ar 17. gadsimta vidu, bet divas – ar 16. gadsimta otro pusi.

Vairāki atradumi apliecina, ka ēku apdzīvojusi tā brīža sabiedrības elite. Greznie podiņu fragmenti no krāsnīm, angļu porcelāna trauku lauskas, sudrabotas deserta karotes – šie priekšmeti norāda, ka tur dzīvojuši turīgi cilvēki. Šogad veiktā izpēte sniegusi arī plašāku informāciju par to, kā savulaik izskatījusies kungu māja, jo vēsturnieku rīcībā nav nevienas fotogrāfijas un zīmējuma, kas to apliecinātu.