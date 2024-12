VIDEO Rīgā ieradusies leģendārā "Coca-Cola" Ziemassvētku kravas automašīna, radot daudzviet pamatīgus sastrēgumus

Viens no lielākajiem sastrēgumiem šovakar izveidojies uz Dienvidu pārvada, cilvēkiem mēģinot nokļūt uz pasākumu pie iepirkšanās centra "Akropole". Satiksmes dalībnieki lietotnē "Waze" dalās ar ierakstiem par to, ka "visi stāv pēc bērnības atmiņām", jo daudzi devušies aplūkot "Coca-Cola" Ziemassvētku auto. Līdz ar to sastrēgumi izveidojušies uz Dienvidu pārvada, ielām ap tirdzniecības centru, Latgales ielā vairāku kilometru garumā. "Stāv" arī Salaspils iela, Lubānas iela un Valērijas Seiles iela.