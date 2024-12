VIDEO Nolaisto sporta bāzi "Kleisti" plāno atgriezt IZM, tam pretojas Latvijas Jātnieku federācija

Vislielākos ieņēmumus, vairāk nekā pusmiljonu (558 379 eiro) pagājušajā gadā, federācija uzrāda, ka gūst tieši no zirgu vietu izīrēšanas privātpersonām. Vienas novietnes jeb boksu nomas maksa atkarībā no tās lieluma "Kleistos" svārstās no 350 līdz 450 eiro mēnesī. Kompleksā var izvietot ap 160 zirgu. Federācijai būtu jābūt vairāk nekā 100 noslēgtiem līgumiem un par nomas izcenojumiem, saskaņā ar līgumu, tai ir jāatskaitās ministrijai.