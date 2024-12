Pēc Trampa rokasgrāmatas: politiķi mēģina iedragāt uzticību medijiem

Novembra sākumā Eiroparlamenta deputāts, partijas "Latvija pirmajā vietā" viens no līderiem Vilis Krištopans sociālajā medijā "X" rakstīja, ka jāgaida vēl tikai divi gadi līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām un līdzīgi kā Polijā sabiedriskos medijus izdzenās specvienības. Tas ir viens no spilgtākajiem un tiešākajiem, bet ne vienīgais pret medijiem vērstais politiķu izteikums. Politiskās partijas un atsevišķi politiķi sociālos tīklus izmanto kā platformu ne vien savas darbības popularizēšanai, bet arī mediju diskreditēšanai. Šī tendence nav jauna un to iedvesmo par ASV prezidentu nesen otrreiz ievēlētā Donalda Trampa un citu politiķu panākumi, izmantojot šādas metodes, vēsta LTV raidījums "de facto".