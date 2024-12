Siliņš labo vairākus personīgos rekordus Itālijā

Šiliņš spēlēja 39 minūtes, realizēja deviņus no 11 divpunktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un piecus no septiņiem soda metieniem, bloķēja vienu metienu, divreiz kļūdījās, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, četrreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja septiņas piezīmes, iekrāja visvairāk efektivitātes koeficienta punktus komandā (39) un vislabāko +/- rādītāju (+6).