VIDEO Rūdīts dzērājšoferis. Prokurors stāsta par autovadītāju, kurš vasarā izraisīja traģisku avāriju uz Tīnūžu šosejas

"Tiesa piemēroja to sodu, kādu lūdza prokurors, tāpēc no prokuratūras puses šobrīd nav plānots pieprasīt pilnu spriedumu un to pārsūdzēt. Krimināllikumā ir paredzēta atbildība – brīvības atņemšana no trim līdz 10 gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības no pieciem līdz 10 gadiem. Savukārt minētajai personai, ņemot vērā visus lietas apstākļus, tiesa piemēroja prokurora lūgto sodu, proti, brīvības atņemšanu uz deviņiem gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 10 gadiem," pauž Pierīgas prokuratūras prokurors Māris Garjānis.