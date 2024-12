Ilgi gaidītais revanšs – Usiks pret Fjūriju. Cik abi šoreiz nopelnīs?

Action Images via Reuters/Scanpix

2024. gada izskaņā bokss parūpējies par saldo ēdienu – Oleksandra Usika un Taisona Fjūrija revanšu. Tas ir viens no 21. gadsimta vērienīgākajiem dueļiem smagākajā svarā. Cīņas mērogu demonstrē gan iegūtā pasaules uzmanības – ne tikai no sporta interesentiem –, gan naudas apjoms ap to. Usiks un Fjūrijs ieguva milzu bagātību pirmajā tikšanās reizē. Un par otro viņiem paredzēta vēl lielāka naudas summa.