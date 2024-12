EDS lietotāji VID lēmumus varēs saņemt arī e-adresē

Tāpat grozījumi likumā paredz, ka VID portālā atvērto datu veidā tiks publicēti komersantu reizi ceturksnī līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam samaksātā VID administrēto nodokļu (nodevu) apmēra kopsumma, samazinot to par nodokļu summu, kas atmaksāta no budžeta, atsevišķi norādot valsts budžetā samaksāto un no valsts budžeta atmaksāto pievienotās vērtības nodokļa summu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopsummu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kopsummu, kā arī vidējo nodarbināto personu skaitu.