"Kāpēc ne?" Saeimas deputāti komisiju sēdēs turpina piedalīties no mājām

Dati rāda, ka komisiju griezumā deputāti īpaši bieži mēdz pievienoties Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdēm. Kādā novembra sēdē "no mājām" te strādāja pat vairāk nekā puse, proti, septiņi komisijas locekļi. Divu mēnešu laikā Jānis Skrastiņš (JV) tās sēdēs attālināti piedalījās 8 reizes. To viņš pamatoja ar to, ka "tā ir ērtāk". "Nu tā it kā vienkāršāk mazliet ir. Ja jau 21. gadsimts ir ienācis, tad es arī tādā veidā to izmantoju. Vienlaicīgi es varu klausīties, sekot līdzi sēdei, vienlaicīgi es varu darīt arī savus deputāta citus darbus. Savā kabinetā parasti pieslēdzos un to arī veicu," raidījumam teica J. Skrastiņš.