Tramps brīdina, ka viņa vadībā ASV centīsies atgūt kontroli pār Panamas kanālu

Tramps pēc tam savā sociālajā vietnē atbildēja: "To mēs vēl redzēsim!". Viņš arī publicēja attēlu ar ASV karogu, kas novietots kanāla zonā, zem frāzes: "Laipni lūdzam Amerikas Savienoto Valstu kanālā!".

Kanāls ir atkarīgs no rezervuāriem, lai darbinātu tā slūžas, un to smagi ietekmēja 2023.gada sausums Centrālamerikā, kas lika tam būtiski samazināt kuģu skaitu, kas var šķērsot kanālu. Tā kā katru dienu kanālu izmantoja mazāk kuģu, administratori arī palielināja maksu, kas tiek iekasēta no visiem nosūtītājiem par šķērsošanas laika rezervēšanu.