Jau ziņots, ka 25. decembra rītā netālu no Aktau, Kazahstānas rietumos, avarēja "Azerbaijan Airlines" lidmašīna, kas bija ceļā no Baku uz Grozniju. Lidmašīna devās uz Kazahstānu pēc tam, kad tai neizdevās nolaisties Krievijā. Lidmašīnā atradās pasažieri no Azerbaidžānas, Krievijas, Kazahstānas un Kirgizstānas.