"It kā spēlējām, bet ar to bija par maz." Ābols par Latvijas U-20 vīriešu hokeja izlasi pasaules junioru čempionāta spēlē

Jau ziņots, ka sestdien tavā pasaules junioru čempionāta otrajā spēlē Latvijas hokejisti ar rezultātu 1:5 (0:1, 0:3, 1:1) zaudēja vienaudžiem no ASV.

"Nemeklēsim atrunas, ka vakar bija spēle. It kā spēlējām, bet ar to bija par maz. Neizgājām uz to līmeni, kas bija vakardien gan pašatdeves ziņā, gan koncentrēšanās un izpildīšanas līmenī. Tajā pašā laikā ir grūti sevi apmānīt," sarunā ar Latvijas Hokeja federāciju (LHF) teica Ābols.