Šodien Latvijā ir oficiāla brīvdiena

Ministru kabineta rīkojums attiecas uz no valsts budžeta finansējamām valsts pārvaldes iestādēm, kurām ir noteikta piecu darba dienu nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai. Visām pašvaldībām, komersantiem un organizācijām, nosakot darba un atpūtas laiku, ar rīkojumu ieteikts ievērot attiecīgo darba dienas pārcelšanu.

Rīgā sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu grafika

Savukārt uzņēmuma apsaimniekotās autostāvvietas darbosies kā sestdienā. To darba laiks A, B, C un D tarifu zonās būs no plkst.9 līdz 17, bet R zonā - no plkst.6 līdz 24.