Latvijā valsts aizsardzības mācību neapgūst 15,1% vidējās izglītības skolēnu, liecina ziņojums

VAM ir viens no veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomas pamatkursiem, un tas notiks astoņas mācību stundas vienu dienu mēnesī, izņemot septembrī un janvārī, divus secīgus mācību gadus. Kursa apgūšanai ir paredzētas 112 mācību stundas.

Saeima 2018.gadā pieņēma lēmumu izglītības iestādēm no 2018./2019. mācību gada piedāvāt apgūt VAM kā pilotprojektu, savukārt 2020. līdz 2024.gadam - kā izvēles mācību priekšmetu. Tāpat Saeima lēma no 2024.gada septembra mācību noteikt kā obligātu mācību priekšmetu un ieviest to visās izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējo un profesionālo vidējo izglītību.