VIDEO "Mēs katrs esam daļa no kā lielāka." Siliņas uzruna gadumijā

Gadumijas uzrunā Ministru prezidente uzsvēra, ka valdības galvenais uzdevums ir strādāt cilvēku labā, tāpēc nākamgad valdība turpinās pilnveidot valsts iestāžu darbu, lai padarītu to tuvāku cilvēkiem. Ministru prezidente arī pateicās ikkatram, kurš "dienu no dienas ir stiprinājis mūsu mājas – Latviju, padarot to drošāku, krāšņāku un pārticīgāku". E. Siliņa izteica paldies arī tiem, kuri šajos svētkos turpina strādāt, – operatīvajiem dienestiem un visiem citiem, kuriem gadumijas svētki ir darba diena.