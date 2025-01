Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022.gadā ES ir ievērojami samazinājusi gāzes importu no Krievijas, taču vairākas bloka valstis joprojām paļaujas uz Krievijas gāzi.

Saskaņā ar ES datiem 2023.gadā Krievijas gāze veidoja mazāk nekā 10% no ES gāzes importa apjoma. 2021.gadā šis rādītājs bija 40%. Tomēr vairākas ES dalībvalstis, tai skaitā Slovākija un Austrija, turpināja importēt ievērojamus gāzes apjomus no Krievijas.

Slovākija pagājušajā mēnesī parakstīja īstermiņa izmēģinājuma līgumu par dabasgāzes iepirkšanu no Azerbaidžānas, bet šī gada sākumā tā noslēdza vienošanos par ASV sašķidrinātās dabasgāzes importu pa cauruļvadu no Polijas. Valsts var saņemt gāzi arī pa Austrijas, Ungārijas un Čehijas tīkliem, kas cita starpā ļauj importēt gāzi no Vācijas un citiem potenciālajiem piegādātājiem.