VID saņems ziņas par skaidras naudas iemaksām virs 7000 eiro

To paredz valdības apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzama informācija par fiziskās personas kontu apgrozījumu un atlikumu".

Jaunā kārtība uzlabos VID iespējas uzraudzīt naudas plūsmas un samazinās iespējas izvairīties no nodokļu nomaksas, nodrošinot godīgu konkurenci un sabiedrības interešu aizsardzību, norāda FM.

Tāpat izmaiņas regulējumā paredz, ka VID Ministru kabineta noteiktajos gadījumos un kārtībā saņems sliekšņa deklarāciju no kredītiestādēm un citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem par to klientu - gan juridiskas personas, gan fiziskas personas - veiktu skaidras naudas darījumu (darījuma summu, no kuras būs jāziņo, noteiks Ministru kabinets).