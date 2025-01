Pētnieks: ASV ārpolitika pret Krieviju varētu būt drastiska

LĀI pētnieks atzīmēja, ka Kellogs bija viens no tiem, kurš izstrādāja miera plānu un atbalstīja "America First" pozīciju. Šrāders pieminēja, ka šajā miera plānā ir daudzi priekšlikumi, kas ne Ukrainai, ne Eiropai nebūtu pieņemami, piemēram, ieroču piegādes būtu atkarīgas no tā, vai Ukraina pieņem ASV miera plānu, kas paredz Ukrainas atteikšanos no iestāšanās un dalības NATO vai arī Eiropas valstu un ASV kopīgu lēmumu neuzņemt Ukrainu aliansē.