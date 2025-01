"airBaltic" darba kārtībā šajā vasaras sezonā nebūs trīs lidmašīnas

"airBaltic" turpina regulāri sazināties ar ražotāju "Pratt & Whitney", tostarp esot notikušas arī klātienes tikšanās un abas puses ir izrunājušas, ko no ražotāja sagaida nākotnē.

To apkopes kavēšanās dēļ lidsabiedrība vasaras sezonā atcels lidojumus desmit maršrutos no Rīgas - uz Aberdīnu, Belgradu, Klužu-Napoku, Erevānu, Gēteborgu, Mikonu, Prištinu, Žešuvu, Skopji un Stavangeru.

Savukārt no Tallinas vasaras sezonā tiks atcelti lidojumi uz Dubrovniku un Hamburgu, no Viļņas - uz Dubrovniku, Ibisu, Rodu, Kišiņevu, Telavivu un Valensiju, bet no Tamperes - uz Rodu.