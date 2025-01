"Volodja, tas nebiju es!" Zelenskis atklāj, ka Lukašenko kara sākumā atvainojās

"Nedaudz vēlāk, dažas dienas vēlāk, pēc kara pirmajām dienām es runāju ar Lukašenko pa telefonu, un viņš atvainojās. Viņš teica: "Tas neesmu es. No manas teritorijas izšāva raķetes, un izšāva Putins." Šie ir viņa vārdi, man ir liecinieki.

"Es viņam atbildēju: "Tu esi tāds pats slepkava, un es tev vienkārši saku." Bet viņš man teica: "Saproti, nevar karot ar krieviem." Es viņam teicu: "Mēs nekad neesam karojuši. Raķetes atlidoja no tavas zemes, no Baltkrievijas. Kā tu to pieļāvi?"".