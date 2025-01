"Zelta globusu" ceremonijā triumfē "Straumes" iespējamā konkurente ceļā uz "Oskaru"

Kategorijā "Labākā aktrise drāmas filmā" par lomu kinolentē "I'm Still Here" "globusu" ieguvaFernanda Torresa.

Mūziklu un komēdiju kategorijās labākā aktiera "Zelta globusu" par veikumu filmā "A Different Man" saņēma Sebastjans Stens, bet labākās aktrises balvu Demija Mūra par lomu filmā "The Substance" ("Substance").

15 filmu vidū, kas līdzās "Straumei" pretendē uz labākās ārzemju filmas "Oskara" nomināciju, ir tādi atzinību starptautiskās kinoskatēs saņēmuši darbi kā "Emilia Perez" ("Emīlija Peresa") un "The Seed of the Sacred Fig" ("Svētās vīģes sēkla").